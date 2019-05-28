Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gazi ve terör mağduru aileler bir araya geldi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu ve hangi hususta olursa olsun ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Sadece özel günlerde değil her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirten Yüce, "Bu vatan için kiminiz oğlunuzu, kiminiz babanızı, kiminiz eşinizi bizler buralarda rahat iftarlarımızı yapalım, ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Şunu da biliyor ve inanıyoruz ki şehitlik, mertebelerin en güzeli, en yücesi. Bu mertebeye ulaşmış şehitlerimizin anneleri, babaları ve yakınlarısınız. Devletimiz ve milletimiz adına hepinize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

İftar programında, şehitler için dualar da edildi.

