HABER

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gazi ve terör mağduru aileler bir araya geldi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu ve hangi hususta olursa olsun ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Sadece özel günlerde değil her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirten Yüce, "Bu vatan için kiminiz oğlunuzu, kiminiz babanızı, kiminiz eşinizi bizler buralarda rahat iftarlarımızı yapalım, ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Şunu da biliyor ve inanıyoruz ki şehitlik, mertebelerin en güzeli, en yücesi. Bu mertebeye ulaşmış şehitlerimizin anneleri, babaları ve yakınlarısınız. Devletimiz ve milletimiz adına hepinize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

İftar programında, şehitler için dualar da edildi.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Vali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptıVali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptı
Ekrem İmamoğlu: Biz bu hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruzEkrem İmamoğlu: Biz bu hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gazi hatay yayladağı iftar şehit yayladağı kaymakamı ömer faruk yüce

En Çok Okunan Haberler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.