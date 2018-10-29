Hatay'ın Antakya ilçesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan, "14. Şehit Emanetleri Yetkin Erşan Sergisi" açıldı.

Payas Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Şehit Aileleri Birliği'nin katkılarıyla Antakya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.

Şehit ailelerine her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu ifade eden Demirbaş, bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla ve canla yazılmış bir tarihe ve geçmişe sahip olduğuna işaret eden Demirbaş, "Biz bu geçmişi ve tarihi gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi anlatırsak, tarih tekerrür etmeyecektir. Hangi yaşta olursak olalım Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ruhu taşıyoruz. Bizde bu ruh olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimsenin yıkmaya cesareti olamaz." dedi.