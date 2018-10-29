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Hatay'da "şehit emanetleri" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş: - "Hangi yaşta olursak olalım Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ruhu taşıyoruz. Bizde bu ruh olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimsenin yıkmaya cesareti olmaz" - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Yetkin Erşan'ın babası Yusuf Erşan: - "Bir oğlum vardı, 23 Şubat 2016'ya kadar benimdi. Bundan sonra diyorum ki; benim oğlum 80 milyon insanın oğludur"

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan, "14. Şehit Emanetleri Yetkin Erşan Sergisi" açıldı.

Payas Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Şehit Aileleri Birliği'nin katkılarıyla Antakya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Hatay Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.

Şehit ailelerine her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu ifade eden Demirbaş, bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla ve canla yazılmış bir tarihe ve geçmişe sahip olduğuna işaret eden Demirbaş, "Biz bu geçmişi ve tarihi gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi anlatırsak, tarih tekerrür etmeyecektir. Hangi yaşta olursak olalım Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ruhu taşıyoruz. Bizde bu ruh olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimsenin yıkmaya cesareti olamaz." dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Altan, "Evladının şehit olmasıyla gurur duyan anne, baba, şehit yakını hangi millette var?" diye konuştu.

- "Oğlum 80 milyon insanın oğludur"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Yetkin Erşan'ın babası Yusuf Erşan, bu serginin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki kızı ve bir oğlunun olduğunu dile getiren Erşan, "Bir oğlum vardı, 23 Şubat 2016'ya kadar benimdi. Bundan sonra diyorum ki; benim oğlum 80 milyon insanın oğludur." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan da şehit olmadan fetih olmadığını kaydetti.

Baba Özalkan, şehitlerin sayesinde Afrin'e huzurun getirildiğini dile getirerek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, serginin Hatay'da açılmasını heyecanla beklediğini anlattı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergi, 3 gün süreyle ziyaret edilebilecek.

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