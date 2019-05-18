HABER

Hatay'da şehit olan askerin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün cenazesi memleketi Niğde'de defnedildi

NİĞDE (AA) - Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üstün'ün cenazesi, Hatay'dan hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde'nin Kayırlı köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Üstün için köy meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Şehidin annesi Gülsüm Üstün ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Gamze Üstün de tabuta sarılarak "Beni şehit kardeşi yaptığın için gurur duyuyorum." dedi.

Törene, şehidin babası Ramazan Üstün, Iğdır'da vatani görevini yapan kardeşi Refik Üstün ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kırıkkale Mühimmat Ana Depo Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehidin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralıEsenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldıSulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker defnedildi hatay Niğde şehit

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.