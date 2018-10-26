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Hatay'da sele kapılıp ölen göçmenlerle ilgili kimlik tespit çalışması

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

HATAY'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, sel sularına kapılıp, yaşamını yitiren 6 kaçak göçmenle ilgili kimlik tespit çalışması yapılıyor.

Hatay'da sele kapılıp ölen göçmenlerle ilgili kimlik tespit çalışması

Ufuk AKTUĞ- Emek ÇAKILI- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, sel sularına kapılıp, yaşamını yitiren 6 kaçak göçmenle ilgili kimlik tespit çalışması yapılıyor.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Hatay'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış, kırsal alanda sele yol açtı. Suriye'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Bu anları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan çalışma sonucu, Suriyeli olduğu değerlendirilen 6 erkeğin cesedine ulaştı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespit çalışması için Hatay merkezdeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Hatay'da sele kapılıp ölen göçmenlerle ilgili kimlik tespit çalışmasıHatay'da sele kapılıp ölen göçmenlerle ilgili kimlik tespit çalışması

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