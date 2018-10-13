HABER

Hatay'da seyir halindeki araç yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Hatay'da seyir halindeki araç yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun-Belen karayolu üzerinde Mahmut Aydın kontrolündeki 31 L 6694 plakalı ticari kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bu sırada, sürücü aracını sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 67 kilogram eroin ele geçirildiGÜNCELLEME - Gaziantep'te 67 kilogram eroin ele geçirildi
Aytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'deAytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Doğa Rutkay ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Piraye ve Rutkay Kerim!

Doğa Rutkay ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Piraye ve Rutkay Kerim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.