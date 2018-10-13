Hatay'da seyir halindeki araç yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun-Belen karayolu üzerinde Mahmut Aydın kontrolündeki 31 L 6694 plakalı ticari kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bu sırada, sürücü aracını sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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