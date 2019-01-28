HABER

Hatay’da seyir halindeki araçta yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:45 | Son Güncelleme

Hatay’da seyir halindeki LPG’li araçta yangın çıktı.Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Hatay’da seyir halindeki araçta yangın

Hatay’da seyir halindeki LPG’li araçta yangın çıktı.
Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 27 J 1341 plakalı LPG’li aracın elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı motorundan alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü araçtan çıkarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da seyir halindeki araçta yangın

Hatay’da seyir halindeki araçta yangın

Hatay’da seyir halindeki araçta yangın

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Cami yanında uyuşturucu satışına katlamalı cezaCami yanında uyuşturucu satışına katlamalı ceza
Van'da 10 bin paket kaçağı sigara ile 2 ton çay ele geçirildi.Van'da 10 bin paket kaçağı sigara ile 2 ton çay ele geçirildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.