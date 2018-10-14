Hatay'da seyir halindeki minibüs yandı

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kirmit idaresindeki 31 ARM 87 plakalı minibüs, Koçören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki bir tarlaya girip durdu.
Sürücü, minibüsten kendi imkanlarıyla inerken, tarlada bulunan otlar da yandı.
Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alan minibüsü ve tarlada bulunan otları söndürdü.
Sürücü Kirmit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum