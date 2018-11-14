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Hatay'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter: - "200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' diye konuştu.

Bu tarz baskınların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Çüter, halkın zararının güçleri yettiğince karşılanacağını sözlerine ekledi.

Evini su basan Buğarit Döne de aniden meydana gelen yağış nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatarak evdeki tüm eşyasının sudan etkilendiğini söyledi.

Bu arada, yağış nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

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