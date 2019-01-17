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Hatay'da şiddetli yağış bentleri yıktı, ev ve ahırları su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 02:35 | Son Güncelleme

Merkez Antakya ilçesine bağlı bir mahallede, sel sularını önlemek için kurulan bentlerin yıkılmasının ardından çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı - Vatandaşlar, ahırlarındaki hayvanlarını kendi imkanlarıyla tahliye etti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir mahallede, Amik Ovası'ndaki yağmur sularını önlemek için kurulan bentlerin yıkılması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı.

Antakya kırsalındaki Aşağıoba Mahallesi sakinleri, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen Amik Ovası'ndaki yağmur sularının mahalleye geçişini engellemek için bent kurdu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden bu bentler yıkıldı. Bendin yıkılması mahalledeki bazı ev ve ahırların sular altında kalmasına yol açtı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemeye çalıştı.

- "Bentlerle suyu ne kadar engellediysek bir türlü tutamadık"

Mahalle sakinlerinden Diyap Döşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle çok mağdur olduklarını söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Döşoğlu, "Bentlerle suyu ne kadar engellediysek bir türlü tutamadık. Evlerimizi su bastı, çok mağduruz. Ahırlarımızı da su bastı. Tavuklarımızı taşımak zorunda kaldık. Evimiz, yurdumuz her yerimiz gitti." dedi.

Aysel Erdemir ise 60 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar hayatında böyle bir felaket görmediğini anlattı.

- "Hayvanlarını taşıyamayanlar var"

Hamit Kuvvetli de taşkınların meydana getirdiği sel nedeniyle mahallelerinin su altında kaldığını söyledi.

Kurdukları bendin yıkıldığını dile getiren Kuvvetli, "Yavaş yavaş köyümüze su girmeye başladı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Köyümüzün büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvanlarla nereye gideriz? Sıkıntı... Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı taşıdık ancak taşıyamayanlar var, onların da maalesef kendi kaderlerini beklemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Aşağıoba'da yaklaşık 600 hanenin bulunduğunu aktaran Kuvvetli, mahallenin dörtte birinin sular altında kaldığını iddia etti.

Öte yandan, Hatay Havalimanı'na giden yolda, iki tarafını da saran sel sularının sürücülere olumsuzluk yaşatmaması için sivil araç giriş çıkışının engellendiği, yolcuların otobüslerle havalimanına taşındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay su baskını yağış

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