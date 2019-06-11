HABER

Hatay'da sigara kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, gümrük kaçağı 42 bin 400 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 tırı, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı.

Dedektör köpek "Divit"in de kullanıldığı aramada, tırların gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 42 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili H.B, M.B, S.T. ile A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay Jandarma sigara kaçaçlığı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da bir evi akrepler bastı!

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Odasına kadar geliyor! İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması! 52 gözaltı kararı

Ankara'da dev operasyon! Gözaltılar var

Zorlu yolculuk başladı

Zorlu yolculuk başladı

On Numara sonuçları 10 Haziran: 3 kişiye büyük ikramiye!

3 şehirden 3 talihli çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.