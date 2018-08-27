Hatay'da silahla yaralama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaralayan kişi olayın ardından intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Ç. ile eşi Hülya Ç. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Ç, eşine tabancayla ateş etmesi sonucu yaraladı.

İsmail Ç, eşini yaraladığı silahla balkona çıkıp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail Ç. ile hafif yaralanan eşi ambulansla kaldırıldıkları İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

