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Hatay'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında Aşkarbeyli Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Y. ile İsa O. olay yerinde, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Ali Y. de kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan üç kişi de aynı hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Y. ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan bir kişinin yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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3 ölü 4 yaralı hatay Silahlı kavga

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