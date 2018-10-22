Hatay'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde bekleyen Muhammet Emre Özçelik (19) ve Ahmet Ak'a, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş edildi.

Özçelik göğsünden ve bacağından, Ak ise sırtından yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan haberi alan yaralı yakınları, hastaneye önünde sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınlarından bazıları, hastane çalışanları ile polise saldırdı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

