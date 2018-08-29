Hatay'da sınırdaki birliklere beton blok sevkiyatı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile 2 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.
Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner ve kurşun geçirmez beton blokları taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Konteynerler ile 8 ton ağırlığında ve yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton blokların bulunduğu tırlar daha sonra ilgili birliklere gönderildi.
Konteynerlerin ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.
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