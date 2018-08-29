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Hatay'da sınırdaki birliklere beton blok sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Hatay'da sınırdaki birliklere beton blok sevkiyatı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile 2 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner ve kurşun geçirmez beton blokları taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konteynerler ile 8 ton ağırlığında ve yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton blokların bulunduğu tırlar daha sonra ilgili birliklere gönderildi.

Konteynerlerin ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.

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hatay reyhanlı

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