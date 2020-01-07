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  4. Hatay’da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi

Hatay’da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

HATAY’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay’da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, AFAD İyileştirme Daire Genel Başkanı Muhammed Mahmud Ötegen, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sg. Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek ve ilgili kurum il müdürleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Suriye sınırındaki son gelişmelerin masa yatırıldığı belirtildi.

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Hatay’da sınırdaki gelişmeler değerlendirildi

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