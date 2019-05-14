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Hatay'da sınırdaki hayvan otlatma izni uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Hatay'da sınırdaki hayvan otlatma izni uzatıldı

Hatay Valiliğinden, 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde hayvan otlama süresinin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan iç karışıklık ve otorite boşluğu nedeniyle ilin sınır güvenliğinin sağlanması noktasında alınan tedbirlerden etkilenen, 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde tarım arazisi bulunan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin daha önce Valilik genelgesiyle düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Anılan genelgenin 7'nci maddesinde hayvan otlama zamanı olarak mart-nisan ayları belirlenmiş olup bu süre 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay sınır

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