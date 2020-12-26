HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kurtulamadılar

Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kurtulamadılar

26.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından 25-28 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Hatay’ın Antakya ilçesinde yasaklara uymayan 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi.Cuma günü akşam saat 21.00 de başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05.00 te sona erecek olan kısıtlamaları araçları ile sokağa çıkarak ihlal eden 4 kişi polis uygulamasına takıldı.Haklı gerekçe sunamayan 4 şahıs, yapılan kimlik sorgulamasının ardından kişi başına 3 Bin 600 Lira, toplamda 14 bin 600 Lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 25-28 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Hatay’ın Antakya ilçesinde yasaklara uymayan 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi.
Cuma günü akşam saat 21.00 de başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05.00 te sona erecek olan kısıtlamaları araçları ile sokağa çıkarak ihlal eden 4 kişi polis uygulamasına takıldı.
Haklı gerekçe sunamayan 4 şahıs, yapılan kimlik sorgulamasının ardından kişi başına 3 Bin 600 Lira, toplamda 14 bin 600 Lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Ege'de fırtına uyarısı: Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Hayati uyarı: Yarın geceye kadar devam edecek

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.