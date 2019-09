Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihin hiçbir döneminde asimilasyon yapmadığının altını çizen Kadıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün kurumlarıyla, fertleriyle göçe farklı isimler takmamıştır, entegrasyon gibi. Uyum demiştir çünkü uyum, karşılıklı iki toplumun birbiriyle ortak bir şekilde buluşması ve birlikte yaşam kültürüdür. Bunu yönettiğimiz için buna tecrübe sahibi olduğumuz için ve dünyaya bu şekilde bazı çalışmalar yaptığımız için gerçekten çözemiyorlar, anlamıyorlar. İnşallah dünyaya da uyum noktasında farklı modeller hep beraber geliştireceğiz." dedi.

Türkiye'de 192 farklı uyruktan 5 milyona yakın yabancı yaşadığını kaydeden Kadıoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi her birinin kendi ülkesini geride bırakarak farklı beklentileri, umutları, hayalleri, düşünceleri, geçmişleri var. Bu nedenle her gelen kişinin uyum konusunda beklentisi ve ihtiyacı takdir edersiniz ki çok faklı, bu kişilere uygulanacak olan uyum politikaları da çok titiz ve hassas olması gerekiyor. Bu yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İçişleri Bakanımızın talimatı doğrultusunda 'Her insan göç, her göç de bir insan.' diyoruz ve her göçün de bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz ve tüm uyum faaliyetlerimizi de bu çalışmalar doğrultusunda yapıyoruz." diye konuştu.

İki oturumda gerçekleşen çalıştayda, "Yabancıların hakları, yükümlülükleri ve sosyal uyumları", "Yabancıların sosyal uyumları ve doğru bilinen yanlışlar", "Yabancıların uyum güçlükleri, nedenleri ve saha gözlemleri", "Yabancıların din hizmetlerinden etkin faydalanması ve yönlendirme mekanizması" konularında sunumlar yapıldı.