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Hatay'da su basan mahallerde hasar tespit çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Hatay'da su basan mahallerde hasar tespit çalışması

Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde, hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve belediye ekipleri, Karasu Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan Reyhanlı'nın Karacanlık ve Kumtepe, Kumlu'nun Gülova, Kırıkhan'ın Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki tespitlerini sürdüren ekipler, vatandaşlarla da görüşerek temel ihtiyaçları konusunda destek verdi.

AFAD ekipleri, ayrıca sel suları nedeniyle ahırlardan çıkartılmak zorunda kalan hayvanlar için barınaklar kurdu.

Türk Kızılayı ekipleri ise Aşağıoba Mahallesi'nde günde 3 öğün sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Bu arada, su baskını nedeniyle dün trafiğe kapatılan Hatay Havalimanı ana yolundaki çalışmaların sürdüğü, sürücülerin farklı güzergahlara yönlendirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay onarım su baskını

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