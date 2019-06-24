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Hatay'da sudan zehirlenen 30 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

Hatay'da sudan zehirlenen 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde içtikleri sudan zehirlenen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Camuzkışlası Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Orvuş ve İsmail Mercan, sürüyü bir tarla sahibinin sulama kanalının yakınına götürdü.

Bir süre sonra hayvanların tek tek rahatsızlandığını gören Orvuş ve Mercan yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelerek numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk tarlasına bırakılan suya tarım ilacı katıldığını tespit etti.

Tahliye kanalındaki sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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hatay Hayvan Kırıkhan telef

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