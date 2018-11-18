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Hatay'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Altınözü ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'ndeki bahçesinden zeytin toplamak için evden çıkan Ahmet Kesnik'ten (35) uzun süre haber alamayan yakınları kontrol amacıyla bahçeye gitti.

Kesnik'i zeytin bahçesinde yerde hareketsiz gören halde bulan ailesi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri yaptığı kontrolde Kesnik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede başında yara izi tespit edilen Kesnik'in cenazesi otopsisi için Hatay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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hatay şüpheli ölüm

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