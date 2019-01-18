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Hatay'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Dörtyol ilçesinde yalnız yaşadığı barakada ölü bulunan kişinin vücudunda yaralar olduğu belirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir kişi yalnız yaşadığı barakada ölü bulundu.

Habip Meral'den (57) birkaç gündür haber alamayan yakınları, Meral'in yalnız yaşadığı Özerli Mahallesi Öğmeiş mevkisindeki barakaya geldi.

Meral'i barakada hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, öldüğü anlaşılan Meral'in kafasında ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğunu tespit etti.

Meral'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Dörtyol hatay

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