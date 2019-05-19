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Hatay'da Suriyeli yetim çocuklara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:52 | Son Güncelleme

Hatay'da Suriyeli yetim çocuklara iftar

Uluslararası Muslim Aid Avustralya (MAA International) Yardım Derneği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 300 yetim çocuğa iftar verdi.

Hatay Yardımlaşma Derneği bahçesinde düzenlenen iftar programı sonrası çocuklara dondurma ikram edildi ve palyaço gösterisi sunuldu.

Programda ayrıca dernek tarafından hazırlanan yardım kolileri Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

MAA Yardım Derneği Türkiye Proje Koordinatörü Barış Ünal, yaptığı açıklamada, yetim çocukların yüzlerinin gülmesi için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Ramazan boyunca yetim ailelere bin adet gıda kolisi ve sıcak yemek desteği verdiklerini ifade eden Ünal, "Kırıkhan’da toplamda 15 bin sıcak yemek dağıtımı yaptık ve havaların sıcak olması nedeniyle suya ulaşamayan ailelere su dağıtımımız olacak" dedi.

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Dünya Yetim Günü

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