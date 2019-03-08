Hatay'da tarihi eser operasyonu

HATAY (AA) - Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri 5 milyon liraya satmaya çalışan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada, aralarında balta ucu, bronz çan, sikke ve el yazmalı Tevrat ile Picasso imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi.

