HABER

Hatay'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Aralarında el yazması Tevrat ile Picasso imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi, biri Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri 5 milyon liraya satmaya çalışan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada, aralarında balta ucu, bronz çan, sikke ve el yazmalı Tevrat ile Picasso imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
GEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanyaGEA'dan Tuncelili çocukların yüzünü güldüren kampanya
Van'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçurulduVan'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için 'dilek feneri' uçuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Picasso tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.