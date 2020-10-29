Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’da düzenlenen operasyonda 68 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Antakya’ya bağlı Sümerler Mahallesi’nde şüphelenilen bir şahsın çantasında yapılan aramada 30 adet çeşitli ebatlarda sikke, 2 adet bileklik, 1 adet yüzük, 11 adet kolye ucu, 1 adet plaka, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet makyaj kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Antakya’ya bağlı Orhanlı Mahallesi’nde ise Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı anlaşılan bir evde arama yaptı. Tarihi eser kapsamında olduğu değerlendirilen 5 adet çeşitli ebatlarda taş obje ele geçirilirken, olayla ilgili olarak N.K. ve H.K. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü yunus ekiplerince Antakya’ya bağlı Küçükdalyan Mahallesi’nde yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.

Olayın şüphelisi İ.S. hakkında adli işlem yapıldı.

