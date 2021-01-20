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Hatay’da tarihi eser operasyonu

20.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öğrenilen M.C.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öğrenilen M.C. isimli şahsın Kuşaklı Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 74 adet sikke, 1 adet yüzük, 58 adet tarihi eser niteliği taşıyan eşya ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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