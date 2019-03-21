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Hatay'da tarım arazilerine can suyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Hatay'da son 15 yılda yapımı tamamlanan baraj ve göletler sayesinde, 81 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşturuldu - Bu yıl tamamlanması planlanan Reyhanlı Barajı ise 200 bin dekar araziyi taşkından koruyacağı gibi 604 bin dekar tarım arazisini de suya kavuşturacak

Hatay'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 15 yılda yapımı tamamlanan baraj ve göletlerle, 81 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşturuldu.

Hatay'da, çiftçinin sulama sorununu çözmek ve vatandaşlara içme suyu sağlamak amacıyla yapılan göletlerin bazıları tamamlanırken, bazılarında ise çalışmalar sürüyor.

Kentte, son 15 yılda Büyük Karaçay, Kurtulusoğuksu, Karamanlı, Demrek, Tanışma barajları tamamlandı, Yarseli Barajı'nda ise set yükseltilerek su tutma kapasitesi artırıldı.

2000 yılında inşaatı tamamlanıp su tutmaya başlanılan Yayladağı Barajı, 2005 yılında arazi sulamasına açıldı.

Şu an 119 bin dekar sulama kapasitesi Tahtaköprü Barajı'nda set yükseltme çalışmaları devam ederken barajın bu yıl içinde bitirilmesi ve 346 bin dekar tarım alanını sulaması planlanlanıyor.

Yine verimli tarım arazilerinin bulunduğu Amik Ovası'ndaki su ihtiyacının karşılanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla yapımına başlanan Reyhanlı Barajı'ndaki inşaat çalışmaları sürüyor.

Bu yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenen ve bölgenin en büyük barajı olacak olan Reyhanlı Barajı 200 bin dekar araziyi taşkından koruyacağı gibi 604 bin dekar tarım arazisini de suya kavuşturacak.

Yine kentte yapımına başlanan ve toplamda yaklaşık 10 bin dekar alan sulama kapasiteli Ballıöz, Pirinçlik, Çökek ve Şakşak barajları ile Mustafa Kemal Paşa ve Altınkaya göletlerinde ise inşaat devam ediyor.

Yapılan baraj ve gölet çalışmalarıyla son toplam 15 yılda 81 bin 500 dekar zirai araziyi suyla buluşturulmuş oldu.

İnşaatı biten 35 bin 540 dekar sulama kapasiteli Büyük Karaçay Barajı'nda su hattı çalışmaları ise sürüyor. Baraj, 35 milyon metreküp içme suyu sağlayacağı, ayrıca 17,45 kilowatt saat elektrik üretecek.

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