Hatay'da tarım arazilerine can suyu

Bu yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenen ve bölgenin en büyük barajı olacak olan Reyhanlı Barajı 200 bin dekar araziyi taşkından koruyacağı gibi 604 bin dekar tarım arazisini de suya kavuşturacak.

Yine verimli tarım arazilerinin bulunduğu Amik Ovası'ndaki su ihtiyacının karşılanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla yapımına başlanan Reyhanlı Barajı'ndaki inşaat çalışmaları sürüyor.

Şu an 119 bin dekar sulama kapasitesi Tahtaköprü Barajı'nda set yükseltme çalışmaları devam ederken barajın bu yıl içinde bitirilmesi ve 346 bin dekar tarım alanını sulaması planlanlanıyor.

Hatay'da, çiftçinin sulama sorununu çözmek ve vatandaşlara içme suyu sağlamak amacıyla yapılan göletlerin bazıları tamamlanırken, bazılarında ise çalışmalar sürüyor.

Hatay'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 15 yılda yapımı tamamlanan baraj ve göletlerle, 81 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşturuldu.

Yine kentte yapımına başlanan ve toplamda yaklaşık 10 bin dekar alan sulama kapasiteli Ballıöz, Pirinçlik, Çökek ve Şakşak barajları ile Mustafa Kemal Paşa ve Altınkaya göletlerinde ise inşaat devam ediyor.

Yapılan baraj ve gölet çalışmalarıyla son toplam 15 yılda 81 bin 500 dekar zirai araziyi suyla buluşturulmuş oldu.

İnşaatı biten 35 bin 540 dekar sulama kapasiteli Büyük Karaçay Barajı'nda su hattı çalışmaları ise sürüyor. Baraj, 35 milyon metreküp içme suyu sağlayacağı, ayrıca 17,45 kilowatt saat elektrik üretecek.

