Hatay'da taşıtlara soğutma sistemi takılan işletmede yangın: 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde taşıtlara soğutma sistemi takılan bir işletmede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.
Antakya-İskenderun kara yolundaki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve tesis çalışanlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangında yaralanan işletmede görevli iki işçi, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan tesiste, itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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