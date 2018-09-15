HABER

Hatay'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde terör örgütü HTŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) üyesi bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma doğrultusunda, Arsuz ilçesi Nergizlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü HTŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu M.D. gözaltına alındı.

Terör örgütünde sözde "hakim" görevinde olduğu öne sürülen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdilerŞişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendiek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Heyet Tehrir Eş Şam HTS İskederun Milli İstihbarat Teşkilatı mit Örgütü terör

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.