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Hatay’da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesinde Suriye'de faaliyet gösteren radikal örgütlerle irtibatlı olduğu öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hatay’da terör operasyonu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- Hatay'ın Antakya ilçesinde Suriye'de faaliyet gösteren radikal örgütlerle irtibatlı olduğu öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 2 tabanca, 6 dolu şarjör ile 2 bıçak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen H.A.'nın, beraberinde kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kente geldiği ihbarını aldı.Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 2 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. H.A ile beraberindeki A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 tabanca, 6 dolu şarjör ile 2 bıçak ele geçirildi. Türk vatandaşı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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