Hatay'da terör operasyonu

Hatay'da, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonlarda, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen biri kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

