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Hatay'da terör operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda radikal örgütlere irtibatlı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'de faaliyet gösteren radikal örgütlerle irtibatlı olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen H.A'nın beraberinde kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kente geldiği ihbarını aldı.

Emniyet istihbarat, özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri Antakya Merkez Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 2 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenleyerek H.A ile beraberindeki A.B'yi yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada iki tabanca, 6 dolu şarjör ile 2 bıçak ele geçirildi.

Türk vatandaşı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Terör örgütü Valilik

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