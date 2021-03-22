HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

Hatay’da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

22.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Zanlı Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, şüpheli şahıslar hakkında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan adli işlem başlatılmış ve 22.03.2021 tarihinde işlemleri tamamlanması akabinde adli mercilere intikal ettirilen şüpheli Mehmet K.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Zanlı Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüpheli şahıslar hakkında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan adli işlem başlatılmış ve 22.03.2021 tarihinde işlemleri tamamlanması akabinde adli mercilere intikal ettirilen şüpheli Mehmet K. Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şahsın, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezasıDemirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22 Mart koronavirüs tablosu

Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında? Can Coşkun nereli?

Can Coşkun kimdir?

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli? Şirin Payzın kaç yaşında?

Şirin Payzın kimdir?

Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı’yla ilgili mülkiyet davası açacağız

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Gezi Parkı' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.