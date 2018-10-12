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Hatay'da terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

Hatay'da terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen İ.A'yı (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dörtyol terör propagandası tutuklama

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