HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

Hatay’da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

22.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi.Zanlı Mehmet K.’nin CHP Kırıkhan ilçesinde kayıtlı üye olduğu öğrenilirken, olaydan sonra partiden ihraç edildiği iddia edildi.

Hatay’da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi.
Zanlı Mehmet K.’nin CHP Kırıkhan ilçesinde kayıtlı üye olduğu öğrenilirken, olaydan sonra partiden ihraç edildiği iddia edildi.

Hatay’da teröristlere evini açan CHP Kırıkhan ilçesi örgütüne kayıtlı olduğu ortaya çıkan Mehmet K. adlı zanlı adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadıSabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı: 20 bin lira masraf var

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Sokak ortasında pompalı tüfekli kovalamaca!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.