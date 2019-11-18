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Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem A'nın kullandığı 76 BD 793 plakalı otomobil çevre yolunda Abdulkadir T'nin kontrolündeki 31 KOH 76 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem A. ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı TIR trafik kazası

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