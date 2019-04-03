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Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

HATAY'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilip durdurulan TIR'da 79 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilip durdurulan TIR'da 79 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Irak'ın kuzeyinden getirilerek İskenderun Limanı üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini alan Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Irak'ın kuzeyinden gelerek Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yabancı plakalı TIR'ı takibe aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde operasyon düzenleyen polis, durdurdukları TIR'ın sürücüsü M.M.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Dante' ile TIR'da yapılan aramada, dorse ile kabin arasına zulalanmış paketlerde 79 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.M. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildiHatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildiHatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildiHatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildi

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