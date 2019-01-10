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Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Antakya ilçesinde 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 131 gram esrar, 1113 uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltıHatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltıHatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltıHatay'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı

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