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Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

HATAY’da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi, 'uyuşturucu madde satışı yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 270 gram eroin, bin 156 gram esrar, bin 975 Captagon hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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