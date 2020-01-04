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  4. Hatay'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Hatay'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

HATAY'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

HATAY'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Antakya 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde aynı yönde seyreden Yusuf Sökmen idaresindeki 31 NBZ 23 plakalı otomobil ile Mustafa Karataş idaresindeki 31 ACD 038 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112'ye bağlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında kalarak sıkışan motosiklet sürücüsü Karataş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karataş'ın bilincinin kapalı olduğu durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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