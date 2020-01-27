Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D-817 karayolunda meydana geldi. Dörtyol-İskenderun karayolu Kurttepe mevkisinde Fatih Işık idaresindeki 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tır çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü Fatih Işık sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



