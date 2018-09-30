Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatih A. idaresindeki 24 AN 147 plakalı kamyonet, Kemal Duduoğlu Bulvarı Serinevler mevkisinde, Hayrullah Özkanad'ın (55) kullandığı 80 FL 739 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Özkanad, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Fatih A, gözaltına alındı.
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum