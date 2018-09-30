HABER

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih A. idaresindeki 24 AN 147 plakalı kamyonet, Kemal Duduoğlu Bulvarı Serinevler mevkisinde, Hayrullah Özkanad'ın (55) kullandığı 80 FL 739 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Özkanad, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Fatih A, gözaltına alındı.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldıGüngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı
Hurdacı arabasında mini konserHurdacı arabasında mini konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü hatay trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.