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Hatay'da trafik kazası: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 13 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Hasan El Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç, Hassa-Gaziantep kara yolunun Demrek Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Abdurrahman Doğan idaresindeki 31 ABN 074 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay trafik kazası

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