Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf G'nin kullandığı 31 FP 212 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Hüseyinli mevkisinde yol kenarındaki kütüklere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Kamil S. ve Mehmet S, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Yusuf G. ile Kamil S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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