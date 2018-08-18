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Hatay'da trafik kazası; 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 19:32 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile çarptığı pat pat şarampole yuvarlandı.

Hatay'da trafik kazası; 2 ölü, 2 yaralı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile çarptığı pat pat şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Yayladağı ilçesinden Hatay kent merkezi istikametine ilerleyen 06 AHH 94 plakalı kamyonet, tarımsal amaçla kullanılan ve halk dilinde pat pat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Kamyonet ve pat patın şarampole yuvarlanması sonucu tarım aracında yolculuk yapan Suriye uyruklu Ahmet Zemzem (35) ile sürücüsü Mehmet Kaya (50) hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen iki kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hatay'da trafik kazası; 2 ölü, 2 yaralıHatay'da trafik kazası; 2 ölü, 2 yaralı

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