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  4. Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 01:58 | Son Güncelleme

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobilin üzerine çıktı.

Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kaza’da sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesine bağlık Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kimliği ve araç plakası öğrenilemeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetin yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi Hatay MKÜ araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol, belediye işçileri tarafından temizlendikten sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

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