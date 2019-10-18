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Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde demir yüklü tır ile tarım işçilerini taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde D-817 Karayolu’nda meydana geldi.

Hatay’ın Erzin ilçesinde demir yüklü tır ile tarım işçilerini taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde D-817 Karayolu’nda meydana geldi. 01 ABT 581 plakalı otobüs ile 31 PA 831 plakalı demir yüklü tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla otobüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin’deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 20 yaralı
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