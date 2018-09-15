Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

HATAY(AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.
Mustafa Güz idaresindeki 31 PB192 plakalı otomobil, Topaktaş Yaylası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü Güz ile araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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