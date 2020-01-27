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Hatay’da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erzin İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erzin İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon mevkiinden ilçe merkezine seyir halinde olan Kadir D. idaresindeki 06 BA 9790 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulanan aydınlatma direğine ardından karşı şeride geçerek Murat Hakan G. idaresindeki 06 AG 4436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken otomobil içerisinde bulunan Ferhan Kurt, Figen Karahan ve Hülya Yücebaşoğlu adlı kişiler de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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