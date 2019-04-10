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Hatay'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

Hatay'da trafik kazası: 8 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracına çarpması sonucu 8 Suriyeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 HB 394 plakalı otomobil Altınözü Çevreyolu üzerinde önünde seyreden "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Kazada, tarım aracındaki aralarında çocuklarında bulunduğu Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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